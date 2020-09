Daniël Hulzebosch: "Bang dat we niet in de zaal gaan spelen"

"Het is een heel moeilijk jaar voor alle sportverenigingen op alle niveaus. Ook bij korfbal zijn de clubs vooral afhankelijk van kantine-inkomsten. Die krik je alleen maar op door veel bij de club te spelen. Als dat in de zaal niet kan, dan op het veld," legt Hulzebosch uit.

Op 28 juli 2020 bracht Hulzebosch zijn twijfels over het doorgaan van de Korfbal League deze winter al aan het licht. Op Twitter maande hij de Korfbalbond om plannen te maken voor een alternatief, voor als de competitie in de zaal geen doorgang kan vinden. Speerpunt daarbij is het zorgen voor meer belangstelling in de veldcompetitie. "Je proeft al heel lang dat een tweede golf er aan zit te komen. Ik voelde dat in juli al. De verwachting was dat in oktober de pleuris weer zou uitbreken, maar nu al grijpt het virus overal om zich heen. Vooral de zaalsporten worden daarbij hard getroffen. Contactsporten zoals handbal en korfbal helemaal."

Een competitie in de zaal blijft de voorkeur houden voor Hulzebosch, maar: "In deze situatie is buiten sporten juist zo belangrijk. In het korfbal wordt de veldcompetitie soms gebruikt als oefenwedstrijden richting de Korfbal League. In de zaal is de beste entourage voor Korfbal. Voor het spel, de sfeer en de pers is dat het allerbeste. Als korfbalsport hebben we het veld als alternatief, die we in deze situatie moeten gebruiken. Ik ben bang dat de zaalcompetitie straks wegvalt, terwijl het voor de clubs zo belangrijk is dat er gespeeld blijft worden."

Korfbal League op het veld

Hulzebosch had graag gezien dat de veldcompetitie groter was gemaakt en dat er eerder mee begonnen was. "Daar is het nu te laat voor, maar ik had inderdaad graag gezien dat er meer clubs aan de competitie waren toegevoegd en dat de competitie langer door zou lopen. Je ziet nu al dat er meer publiek naar de veldwedstrijden komt, omdat mensen toch graag korfbal willen zien. Ik zie het ook wel als een optie om de resterende wedstrijden van de veldcompetitie naar voren te halen om die nog dit jaar af te werken. Ook het spelen van de Korfbal League op het veld is voor mij een optie."

De hoofdtrainer van PKC heeft nog niet om tafel gezeten met de bond om te bespreken hoe een eventueel afgelasting van de Korfbal League is op te vangen. Op de site van de Korfbalbond staat wel te lezen dat: 'momenteel is het beeld, gebaseerd op de huidige informatie, dat we ook in de zaal gaan korfballen. Team Competitie is dan ook volop bezig om de zaalcompetitie goed voor te bereiden. Mocht onverhoopt toch blijken dat er niet in de zaal gespeeld mag worden, dan schakelen we snel naar nader te detailleren alternatieve scenario's.'