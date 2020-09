'Een wolf leest het wolvendraaiboek niet. Als die komt pakt die schapen'

In een nieuw programma De Staat van Drenthe bespreekt presentatrice Marjolein Lauret met drie gasten de staat van de wolf in Drenthe. Aan tafel: gedeputeerde Henk Jumelet, wolvenkenner Egbert Post en schapenhouder Gijsbert Six.

Natuur vs. wolvenplan

Wolf GW1261m heeft van Midden-Drenthe zijn leefgebied gemaakt en is nu officieel gevestigd in Drenthe. Dat betekent voor de provincie dat ze aan het werk moeten. Gedeputeerde Henk Jumelet: "Er moet een preventieplan worden gemaakt, en er moet een gebied worden vastgesteld. Dat moet je juist met de schapenhouders doen en vooral in dat gebied moeten we kijken hoe ga je die bescherming dan toepassen. En daar moeten dan ook de middelen voor komen."

Schapenhouder Gijsbert Six vindt dat het plan te traag op gang komt. "Het is te laat begonnen en daarnaast traag. Dat ligt niet alleen aan de provincie maar ook aan schapenhouders." Zo hebben veel schapenhouders zelf al maatregelen genomen. "Ik ken zo'n zes a zeven schapenhouders die beschermende maatregelen hebben genomen omdat ze dat belangrijk vinden. Dat heeft mijn buurman gedaan, dat heb ik gedaan. En eigenlijk hobbelen wij er als gebiedscommissie en overheid achteraan." Egbert Post, wolvenkenner hoopt dat er niet alleen naar het risicogebied gekeken wordt, maar naar de hele provincie. "Ik denk dat je moet bedenken dat het voor alle schapenboeren in Drenthe moet komen."

Als die komt dan pakt die schapen" Schapenhouder Gijsbert Six

Daarnaast houdt een wolf zich niet aan een draaiboek. Gijsbert Six: "Ik merk dat de provincies zich netjes aan het draaiboek houden, maar in dat draaiboek zitten wel wat mankementen. De wolf zelf leest het draaiboek niet. Als die komt, pakt die schapen. Maar er zijn ook wolven die pakken helemaal geen schaap."

Veluwe als voorbeeld

Drenthe is niet de eerste plek waar de wolf zich heeft gevestigd. De wolf heeft van de Veluwe al eerder zijn leefterrein gemaakt. Advies van schapenhouder Gijsbert Six die ook in de gebiedscommissie daar zit, is dan ook: neem het beleid van Gelderland over "Er is al heel veel voorwerk gedaan, want alles wat in Gelderland bedacht is, kan je hier zondermeer toepassen. Dus we hebben een paar weken geleden al een advies uitgebracht aan de provincie om die Gelderse regeling per direct over te nemen en dan met name in het hoog risicogebied."

Dieet van de wolf

Verschil met de Veluwe is er wel. Zo is er op de Veluwe een uitgebreider dieet voor de wolf aanwezig. Zo lopen hier edelherten, damherten en wilde zwijnen rond. In Drenthe is dit niet toegestaan en wordt groot wild beheerd, oftewel mag groot wild worden gedood. Moet je groot wild dan toch toestaan? Gijsbert Six: "Het is wel zo als er een gevarieerd wild aanbod is, dan is de druk op landbouwhuisdieren, zoals schapen lager. Maar we zien ook op de Veluwe daar wemelt het van de wilde zwijnen en edelherten, ook daar worden schapen gepakt. Dus we moeten ze vooral goed beschermen. De wolf laat zich niet africhten."

Ook zou er dan moeten worden gekeken naar de verkeersveiligheid. "De enige reden dat er nu op beheerd wordt is verkeersveiligheid. Het is maar de vraag hoe we dan met de verkeersveiligheid om kunnen gaan. Daar moet je onderzoek naar doen," aldus Jumelet.

Bekijk hieronder de hele uitzending van de Staat van Drenthe terug: