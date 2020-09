Het onbekende Drenthe speelt hoofdrol in nieuw boek van fotografe

Karin Broekhuijsen met haar nieuwe boek (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

De keuze was reuze. Want uit de 1100 foto's die Broekhuijsen maakte, moest een selectie gemaakt worden. "Op een gegeven moment had ik een selectie van 1100 foto's. Dat kan natuurlijk niet. Toen ben ik gaan schrappen, en dan zit je op 800."

Naast de foto's staan er ook verhalen in het boek, "Op den duur kwamen de schrijvers bij mij langs en zijn wij met zijn drieën gaan kijken en hield ik zo'n 500 over. Uiteindelijk ben ik begonnen met het vormgeven en toen ging het eigenlijk vanzelf," legt Broekhuijsen in het radio Drenthe-programma Cassata uit. De teksten in het boek zijn geschreven door Reinout van den Born en Grieta Spannenburg.

Karin gaat graag in de ochtend op pad om foto's te maken (Rechten: Karin Broekhuijsen)

Stuifzand, Brooks en Flugsand

Nieuw is dat de teksten zowel in het Nederlands, Duits en Engels zijn. "Er was nogal wat vraag naar vanuit de toeristische sector. Met het boek ode aan het hunebed was dat ook zo. Dus bij dit boek is besloten om het in drie talen te doen." Wat niet nieuw is in dit boek vergeleken met de andere boeken is haar passie voor 'witte wieven', oftewel mistbanken. Daarom gaat ze er vaak in de ochtend op uit.

Deze foto was de aanleiding voor het boek (Rechten: Karin Broekhuijsen)

Het perfecte plaatje?

De mooiste foto staat op pagina 4 volgens Broekhuijsen. "Die foto is de aanleiding dat ik het boek wilde maken." In de video hieronder beschrijft Broekhuijsen wat er op deze foto te zien is en waarom de foto zo bijzonder is.

Volgende project

Dit boek ligt bijna in de winkels, maar het volgende boek is al in de maak. Broekhuijsen had de wens om een boek te maken over het Geo-park, en hier is ze al druk mee bezig.

Op Broekhuijsen haar verjaardag op 7 oktober ligt het boek Drenthe door de lens van Karin Broekhuizen in de winkels.