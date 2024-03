Meer inzendingen Drèents Liedtiesfestival: 'Mooiste startpunt van muzikale carrière'

Aan belangstelling geen gebrek voor de komende editie van het Drèents Liedtiesfestival. De organisatie heeft 22 inzendingen ontvangen die kans maken op de finale in het Atlas Theater. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar.

Volgens organisator Bert Kamping weten artiesten dat er wat te halen valt bij het liedjesspektakel. "Op dit podium kan je in één klap een heleboel publiek bereiken. Het Drèents Liedtiesfestival is dan het mooiste startpunt van een muzikale carrière."

Drents repertoire

Kamping: "Het gaat om het liedje an sich. Kan je wat met de tekst, loopt het goed; dat soort zaken. En het moet enige toegevoegde waarde hebben voor het Drents repertoire."

Liedje van deze tijd

De laatste keer was die eer weggelegd voor Lisa Harms uit Emmer-Compascuum. Zij won met Tot de zun uut giet het Drèents Liedtiesfestival en kwam zo ook buiten Drenthe in de schijnwerpers te staan.

Kamping zijn voorkeur gaat uit naar een eigentijds liedje dat dit jaar als winnaar uit de bus komt. "Vaak bij een minderheidstaal, zoals het Drents, dan wordt vaak teruggegrepen op nostalgie of melancholische muziek. Dat hoeft van mij niet. Je kan ook schrijven in de tegenwoordige tijd."

Op zaterdag 6 april worden de tien finalisten van het Drèents Liedtiesfestival bekend. Dat gebeurt in het Radio Drenthe-programma ZieZoZaterdagshow tussen 16.00 en 18.00 uur. De finale in het Atlas Theater is op zaterdag 9 mei.