Marcel Thijsen over aardbeving Winde: 'Verschillende schaderegelingen zijn niet uit te leggen'

Burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo gaat vanmiddag naar Winde om in gesprek te gaan met inwoners. Aanleiding is de aardbeving van vannacht met een kracht van 1.8. De beving gebeurde rond 3.40 uur.

"Ik ga daar even kijken", reageert de burgemeester. "Wat kun je anders doen? Ik weet niet meer dan wat het KNMI nu meldt." Berichten over eventuele schade aan huizen, heeft hij dan ook nog niet gehoord.

Schaderegelingen

De meeste aardbevingen in Drenthe en Groningen zijn een gevolg van de gaswinning. Of dat nu ook het geval is, is nog niet te zeggen. "Dat is nog veel te vroeg", zegt Thijsen. "Maar het is wel relevant, omdat we nog steeds twee verschillende schaderegelingen hebben in Nederland. Iets wat niet uit te leggen is."

Mocht de beving zijn gebeurd vanwege de gasopslag bij Norg, dan geldt namelijk de omgekeerde bewijslast, omdat bij het dorp Gronings gas wordt opgeslagen. Dat betekent dat de de bewijslast bij de NAM ligt. Het bedrijf moet dan aantonen dat schade aan huizen niet door de gaswinning is ontstaan. Mocht de beving zijn ontstaan door de winning in een van de Drentse gasvelden, dan geldt die omgekeerde bewijslast niet. "Wij hebben vorige week nog een brief gestuurd naar de minister, om aan te kaarten dat die verschillende schaderegelingen niet goed zijn."

