Zichtbare effecten van droogte op bomen

Het eerste, meest duidelijke teken is natuurlijk het afsterven van bomen of struiken. Door het gebrek aan vocht leggen ze het loodje. Vooral berken hebben het niet gered na een langere periode van weinig water.

Efftink: "Ten tweede is de droogte heel goed te zien aan de meidoorn. Die heeft last van vervroegde bladval, er zitten nog heel weinig bladeren aan. Er zijn nog een paar bladeren over om te zorgen dat zijn vruchten nu nog afrijpen. Dit komt ook bij veel andere bomen voor. Vooral bladval is van belang om ervoor te zorgen dat er minder vocht verloren gaat. Onderaan het blad zitten huidmondjes, als die ademen komt er vocht vrij. Door blad af te stoten is er minder vochtverbruik en een betere kans om te overleven."

Bladranden verbranden

Droogte zorgt ook voor het verbranden van het blad. "Vooral de bladranden verbranden dan meestal. Het vocht gaat nog wel naar het blad toe. De boom gooit het blad nog niet weg, hij gebruikt de rest van het blad om reservevoedsel te maken zodat hij volgend jaar weer met goede knoppen kan uitlopen", aldus de bomenexpert.

Aan twijgen kan je ook goed zien of het een goed seizoen is geweest. Bij langdurige droogte zie je dat de twijgen minder snel of stoppen met groeien.

