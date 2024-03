Analyse: 1 jaar BBB de grootste in Drenthe

Vertragen van beleid rond stikstof, natuurherstel en landbouwhervormingen, een voorzichtig begin met het geven van meer ruimte voor Provinciale Staten, maar ook een rijtje politiek ongemakkelijke moves. De Boer Burger Beweging werd precies een jaar geleden de grootste partij in Drenthe. Wat leverde dat op? Een analyse van politiek verslaggever Serge Vinkenvleugel.

In alle provincies won de BBB maar nergens werden ze zo groot als in Drenthe tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Met 17 van de 43 zetels denderde de Boer Burger Beweging de Drentse Provinciale Staten binnen. Een fractie met bijna allemaal politiek onervaren mensen. Kan de BBB gaan leveren?, vroegen velen zich af.

Voor de zomer van 2023 is er een coalitieakkoord, alle partijen hebben punten moeten inleveren. BBB, VVD, PvdA en CDA komen tot een college-akkoord dat niet is dichtgetimmerd maar op hoofdlijnen. Afspraak is om niet na vier jaar, maar na twee jaar te kijken of ze op de goede weg zijn.

Samen

'Samen' is vooral een woord wat vaak klinkt bij de BBB. Niet alleen met de coalitie, maar ook met de oppositie Drenthe besturen. En samen met inwoners, daarom is er een Burgerberaad gekomen dat onafhankelijk de politiek gaat adviseren. En Provinciale Staten (PS) moet meer mede het beleid gaan bepalen.

Maar een jaar na de verkiezingen merken vooral oppositiepartijen op dat het 'samen' vaak nog ver te zoeken is. Er zijn nu wel 'startnotities' ingevoerd waarbij PS vooraf tegen gedeputeerden kunnen zeggen: dit willen we wel en dit willen we niet. Daarmee geven ze dus veel meer kaders mee voor het maken van nieuw beleid.

Maar voor de oppositie valt er weinig in de melk te brokkelen. Ze hebben 15 zetels (coalitie 28) en zijn bovendien politiek verdeeld. Je hoort vooral gemopper aan de linkerzijde dat het maar weinig 'samen' is.

Zowel coalitie als oppositie stellen dat BBB een grote stempel drukt op Provinciale Staten, simpelweg omdat ze zo groot zijn. En dat wel vaak alleen de eerste B van boer belangrijk lijkt te zijn in het debat. Tegelijk zijn er zowel complimenten voor als kritiek op hoe de BBB 'politiek leert'. De een vindt de leercurve snel gaan, terwijl een ander zich blijft verbazen over het soms onhandig opereren van de BBB. Veel Statenleden geven als reden aan de bestuurlijke onervarenheid van de BBB.

Ongebruikelijke moves

Er waren wel wat ongemakkelijke of ongebruikelijke politieke moves het afgelopen jaar. Nog tijdens het het smeden van de nieuwe coalitie wilde de BBB het maken van plannen voor het stikstofprobleem en nieuwe natuur tijdelijk 'on hold' zetten, om te voorkomen dat het oude college van Gedeputeerde Staten (GS) plannen naar Den Haag opstuurde. Uiteindelijk trok de BBB een motie hierover in.

Bij de installatie van het nieuwe college van GS stemden negen Statenleden tegen. RTV Drenthe zocht uit dat 5 of 6 BBB'ers tegen VVD-gedeputeerde Willemien Meeuwissen stemden. Ongebruikelijk want coalitieleden stemmen eigenlijk altijd voor.

Afgelopen februari was er een wonderlijk debat waarin de BBB-fractie de plannenmakerij voor het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) in de wacht wilde zetten, maar daarmee zaten ze tot grote verbazing van zowel coalitie als oppositie hun eigen BBB-gedeputeerde flink dwars, die wilde juist de kaders vast gaan stellen.

En dan was er natuurlijk de motie van treurnis tegen GS en BBB-gedeputeerde Egbert van Dijk. Ten eerste omdat de oppositie vindt dat het coalitieakkoord te weinig is uitgewerkt in doelen en dat de begroting daardoor te veel rammelt. Er zouden daardoor geen politieke keuzes gemaakt kunnen worden.

En Van Dijk nam op eigen houtje een omstreden stikstofrapport mee naar het Inter Provinciaal Overleg (IPO). Over het rapport dat concludeert 'stikstof is niet de grote boosdoener als het gaat om achteruitgang van de natuur' en 'met die natuur gaat het juist de goede kant op' konden PS het niet eens worden en toch wilde de BBB-gedeputeerde het voorleggen aan andere provincies bij het IPO.

Op rijdende trein gesprongen

De BBB in Drenthe heeft er flink last van dat ze op een rijdende trein van politiek en beleid zijn gesprongen. Daar kun je niet onmiddellijk iets aan veranderen. Zeker omdat het grotendeels ook beleid is dat in Den Haag al is gemaakt of half in de maak is, vaak als gevolg van besluiten op Europees niveau.

Daar zit zowel de spagaat als het gevaar voor de BBB. De spagaat dat de partij die het eigenlijk allemaal anders wil (vooral op landbouw, natuur en stikstof) omdat een groot deel van hun achterban dat wil, tegenover de realiteitszin dat je veelal Haags of Europees beleid niet zo maar rigoureus veranderden kunt. Daar zit ook het gevaar: dat kiezers bij de partij weg zullen lopen omdat die in hun ogen 'niet levert' omdat er nog te weinig verandert.

De BBB-gedeputeerden zitten nog in een extra lastige spagaat. Want de eigen fractie wil harder en sneller, terwijl aan de andere kant ze iets moeten van Den Haag of van het college van GS. Ingewijden op het provinciehuis horen een BBB-gedeputeerde wel eens verzuchten dat het soms nog lastiger is om z'n eigen fractie te overtuigen dan een andere partij.

De BBB-fractie zit op dossiers als landbouw, stikstof, natuur en klimaat over het algemeen in een afwachtende en vertragende houding. Ze hopen op een ander kabinet met een andere koers in Den Haag.

Kratje bier

Er schijnt tussen een paar Statenleden een kratje bier te zijn gezet op de weddenschap dat na 1 jaar de BBB-fractie niet meer compleet zou zijn. Dat kistje bier is dus verloren, want iedere maandag gaan er 17 BBB-Statenleden de fractievergadering in en ze komen ook weer als één fractie naar buiten.