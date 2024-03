Lancering potje voor schadeherstel door bodemdaling in Emmen

Inwoners van de gemeente Emmen die kampen met woningschade door bodemdaling, kunnen aankloppen bij de gemeente zelf. Emmen is sinds deze maand aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds verstrekt leningen aan gedupeerden tegen gunstige voorwaarden voor het herstel van hun huis.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de 'inkt net droog.' "We verstrekten als gemeente al subsidie aan inwoners voor het doen van onderzoek." In dat geval wisten inwoners waar de mankementen zaten en welke maatregelen er genomen moeten worden. Het punt is wel dat je de reparaties zelf moet betalen en niet iedereen heeft het benodigde bedrag op de plank liggen. "Deze regeling is daarom vooral bedoeld voor diegene die tussen wal en schip dreigt te vallen." Emmen heeft zich daarom aangesloten bij het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel. "Aan deze groep kan een lening worden verstrekt tegen gunstige voorwaarden."

Looptijd 30 jaar

De lening kan alleen worden gebruikt voor herstel van de fundering en reparatie van onder meer scheuren, metselwerk en kozijnen. Het fonds voorziet in een tegemoetkoming voor de kosten van het funderingsherstel, het verplicht isoleren van de vloer, bouwkundige begeleiding en verdere proces- en financieringskosten. De leningen worden verstrekt vanaf een minimum van 2500 euro en de looptijd is 30 jaar met vaste rente. Gemeenten kunnen daarbij zelf een maximum instellen.

Om in aanmerking te komen, moeten aanvragers zich melden bij zowel het Fonds als de gemeente. Bij een positieve beoordeling staat de gemeente borg voor 25 procent van het totaalbedrag. De aanvrager betaalt de eerste drie jaar geen rente over de funderingslening, maar wel een afgesproken maandbedrag. De zogenoemde Funderingslening wordt verstrekt als hypotheek.

Onderzoek

Een groot deel van de gemeente Emmen bestaat uit al dan niet voormalig hoogveengebied. Eind 2019 kreeg de gemeente tientallen meldingen binnen van schade aan en onder woningen. De overheden (gemeente, provincie en waterschappen) gaven onderzoeksbureau Fugro in 2020 de opdracht om onderzoek te doen, die een jaar later concludeerde dat schades veroorzaakt werden door bodemdaling, verbouwingen en gebrekkige bouwconstructies. Daarnaast wordt er grootschalig grondwater onttrokken in het gebied, dit kan tot het inklinken van de bodem leiden.

Serviceloket