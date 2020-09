FC Emmen presenteert nieuwe rugsponsor

Speelde FC Emmen tegen PSV nog in een bijna blanco shirt, tegen Willem II zal zowel de voorkant als de achterkant van het shirt gevuld zijn. Sinds 2007 helpt Staan bedrijven bij strategische en operationele beslissingen door mensen aan bedrijven te rekruteren.

Ben Haverkort, commercieel directeur van FC Emmen is content. "In de gesprekken met Staan ging het over de trots, ambitie en toegankelijkheid waar wij allebei voor staan. Die combinatie maakt dat we uitstekend bij elkaar passen en we zijn dan ook erg verheugd dat we Staan vandaag kunnen presenteren als rugsponsor", laat Haverkort weten. "Het kan snel gaan in het voetbal, dat blijkt maar weer. Eerst leek het erop dat we vandaag met alleen ArboNed op de mouw van het shirt zouden aantreden tegen Willem II, maar nu zullen zowel EasyToys, ArboNed als Staan op het tenue prijken."