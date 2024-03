Boete voor te snel fietsen? 'Zie ik een bordje 30, dan denk ik: dikke vinger!'

Wat zijn de regels?

De regels voor de maximumsnelheid in het verkeer zijn vastgelegd in het 'reglement verkeersregels en verkeerstekens'. Maar deze maximumsnelheden gelden niet voor fietsers. In principe krijg je geen boete als je als fietser harder gaat dan is toegestaan.

Op fietspaden geldt trouwens wel een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur, maar dat is alleen voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor. Zolang je alleen je eigen benen gebruikt mag je zo hard als je wil iedereen voorbij sjezen.

Hoe zit dat in de praktijk?

(Speed)pedelec en fatbike

Een uitzondering geldt voor speedpedelecs. Dit zijn elektrische fietsen die tot 45 kilometer per uur gaan, maar wel alleen op beenkracht werken (maar dan met stevige ondersteuning). Voor de wet zijn deze speedbikes bromfietsen en ze hebben dus ook een geel kentekenplaatje. Een helm is verplicht, net als een verzekering.

De zogenoemde fatbike is steeds meer in opkomst. Dit is een elektrische fiets met dikke banden en het uiterlijk doet een beetje denken aan een ouderwetse brommer. Een fatbike mag, net als een gewone elektrische fiets, tot 25 kilometer per uur en is volledig legaal. De fietsersbond ziet er wel een probleem in dat deze fietsen op een vrij eenvoudige manier opgevoerd kunnen worden om veel hogere snelheden te bereiken. Wie betrapt wordt op het rijden op een opgevoerde elektrische fiets kan een vette boete verwachten, net als bij opgevoerde brommers en scooters.