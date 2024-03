Verdachten dreiging bij school Coevorden weer vrijgelaten

Twee minderjarigen die vorige week voor een dreigende situatie zouden willen zorgen op De Nieuwe Veste in Coevorden, zijn weer op vrije voeten. Beiden zijn nog wel verdachte, meldt de politie.

De middelbare school kreeg vorige week maandag een melding over een vuurwapengevaarlijke verdachte, die het gebouw mogelijk wilde betreden.

Wilde verhalen

Agenten hielden even later twee minderjarigen aan, van wie één daadwerkelijk een vuurwapen bij zich droeg. Waarom zij naar binnen zouden willen, is nog altijd niet bekend. Een woordvoerder van de school zei daar niets van te weten. Volgens hem liepen leerlingen en personeel op De Nieuwe Veste geen gevaar.