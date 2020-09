Gamma Racing Day: veel spektakel, weinig sfeer

"Ik heb meerdere keren moeten slikken", zegt organisator Lee van Dam. "We hadden al besloten dat we het door zouden laten gaan: mét of zónder publiek. Het is zo belangrijk voor de continuïteit van het evenement. Anders ben je volgend jaar al je sponsors kwijt."

Ook het oplopende aantal besmettingen van de afgelopen dagen zorgde voor extra zorgen. "Die anderhalve meter kunnen we hier wel garanderen. Maar aan een totale lockdown kunnen wij ook niks veranderen. Daar heb ik me wel zorgen om gemaakt", geeft Van Dam toe.

'Niet zo gezellig'

Op de tribunes is het gebrek aan sfeer goed merkbaar. "Het is niet zo gezellig" en "Dit is een beetje vreemd", laten toeschouwers weten. Maar niet iedereen stoort zich daar aan. "Nu er minder mensen zijn, hoor je meer van het geluid."

De paddock was dit weekend, in verband met corona, voor publiek gesloten. Op de tribunes waren per dag maximaal 10.000 toeschouwers welkom. En alle bezoekers hadden toegewezen stoelnummers met een onderlinge afstand van anderhalve meter. Omdat het drie weken geleden bij de DTM, de strijd bij de Duitse toerwagens, even mis ging op het TT Circuit - werden er dit weekend dertig studenten extra ingezet van de opleiding Beveiliging van het Drenthe College om de corona-regels te handhaven.

Tim Coronel gaf een spectaculaire show weg met z'n Dakar-buggy (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Formule 1-Ferrari van Alesi

Op het TT Circuit was het spektakel net zo groot als andere jaren. De oude Formule 1-Ferrari van de Fransman Jean Alesi raasde over het circuit. Met een topsnelheid van 300 kilometer per uur en 750 pk onder de motorkap een genot voor de liefhebbers. Achter het stuur de nieuwe eigenaar Erik van Loon.

"Toen ik voor het eerst naar de Formule 1 ging, waren de auto's van Alesi en Berger de eerste auto's die voorbij kwamen. Ik kreeg toen gewoon kippenvel van dat geluid. En nu vind ik het fantastisch om hier een paar rondjes te mogen rijden", zegt Van Loon stralend.

Spectaculair

Ook Tim Coronel, goed voor elf starts in de Dakar Rally, heeft het naar zijn zin. Hij geeft een demonstratie, samen met z'n broer Tom, in de Dakar-buggy. Motor-stuntman Aras Gibieza uit Litouwen krijgt ook de handen op elkaar. Hij rijdt met gemak op z'n voorwiel, gaat rijdend bovenop z'n zadel staan en draait pirouettes terwijl hij slechts met één hand en één voet de motor in toom houdt.

Al met al was het spektakel van de Gamma Racing Day als vanouds, maar voor publiek en organisatie was het ongetwijfeld slikken.