Crash betekent vroegtijdig einde seizoen Dion Otten

Tijdens de seizoensfinale van het IDM Supersport 600 mocht Otten vanaf de elfde plaats starten. Hij schoof op naar plaats acht, maar in de vijfde ronde ging het mis. Otten was te gretig en ging daardoor op de half natte baan van Hockenheim onderuit. Hij kreeg daarbij een flinke tik tegen z'n toch al gehavende hoofd. Na afloop was de 17-jarige coureur wat warrig. In overleg met zijn team Pearle Gebben Racing werd meteen besloten vanmiddag niet meer van start te gaan in race twee.

Corona

Het seizoen bestond voor Otten, in verband met corona, maar uit vier rondes van ieder twee wedstrijden. Hij reed daarin vier keer naar een plaats in de top tien. Het is voor de jonge Assenaar z'n debuut in het IDM Supersport 600.

Overstap

Na een seizoen vol pech in de strijd om het wereldkampioenschap Supersport 300 maakte hij de overstap naar het Duitse kampioenschap. Een bewuste keuze, omdat Otten door zijn lengte en gewicht niet meer op een Supersport-300-machine paste.