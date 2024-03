Getoeter en geknal moet wolf in Drents-Friese Wold weer bang maken voor mensen

De wolf die zich in het Drents-Friese Wold meermaals van dichtbij liet vastleggen door fotografen, krijgt mogelijk te maken met een toeter of rotjes. Het dier moet van het harde geluid zo schrikken dat hij zich niet meer in de buurt van mensen waagt, is het idee van onder meer de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld.

Het is zeer ongewenst dat een wolf niet meer bang is voor mensen, want dan kunnen er ernstige problemen ontstaan, aldus de plannenmakers. Dat zijn Staatsbosbeheer, de provincies Drenthe en Friesland en de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf.

Oude Willemsweg

Eind vorig jaar liet een jonge wolf zich zien in buurtschap Oude Willem, op de Drents-Friese provinciegrens. Zijn verschijning trok tientallen natuurfotografen en andere belangstellenden.

Uiteindelijk moest een weg door het natuurgebied afgesloten worden, omdat mensen met bakjes voer gingen rammelen om het dier te lokken en het waarschijnlijk ook hebben gevoerd, stelt Staatsbosbeheer. De wolf verloor daardoor zijn schuwheid. Bezoekers hielden zich ook niet aan de regels in de natuur en veroorzaakten gevaarlijke situaties op de smalle weg.

Beschermde status

De weg is nu weer open, omdat de wolf al even niet meer is gezien bij Oude Willem, zegt de provincie Friesland, maar hij zou opnieuw kunnen opduiken. De maatregelen om het dier af te schrikken zijn nog niet gebruikt. Er zijn niet veel maatregelen mogelijk tegen een wolf, omdat het dier een beschermde status heeft. Het dier verjagen met een toeter of rotjes lijkt juridisch wel toegestaan, schrijft persbureau ANP.