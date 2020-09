Hoogeveen genadeloos langs Longa'30

vv Hoogeveen heeft geen spaan heel gelaten van tegenstander Longa'30. De ploeg van Nico Haak won op eigen veld met 6-0 en pakte zo de tweede overwinning van het seizoen in de Hoofdklasse A. Met 6 punten uit 4 wedstrijden klimt Hoogeveen naar de achtste plaats in de stand.

Op het sportpark van Hoogeveen was de thuisploeg duidelijk de sterkste partij, maar in de eerste veertig minuten leidde dit nog niet tot treffers. Vijf minuten voor rust opende Louis Vijfhuizen de score. Noah Schuurman en Tom Heerkes vergrootten de voorsprong voor rust nog tot 3-0. Daarmee zat de wedstrijd plotseling op slot.

Hoogeveen bleef na rust wel aanvallend spelen en Noah Schuurman slaagde erin zijn tweede doelpunt van de wedstrijd te maken. Invaller Finn van Kommer zette de stand op 5-0 en vlak voor tijd maakte Joost Screever het feest compleet door de eindstand op 6-0 te bepalen.

Kansen pakken

"We zijn vandaag heel goed met onze kansen om gegaan, dat lieten we de vorige wedstrijden na," aldus trainer Nico Haak na afloop. "Afgelopen week heb ik daarover ook geklaagd tegen mijn spelers. Het was vooral technisch slordig en we maakten de verkeerde keuzes. Daar hebben we afgelopen week goed op getraind en ik ben blij dat de jongens het zo hebben opgepakt," vervolgt hij.

"We hebben een jonge en gretige ploeg die graag wil aanvallen. Ik schatte Longa'30 best hoog in, maar we hebben een goede indruk achter gelaten. Zelfs onze wissels hebben zich goed laten zien wat resulteerde in doelpunten voor Van Kommer en Screever," kijkt Haak tevreden terug.

In de stand van de Hoofdklasse A bezet Hoogeveen na vier wedstrijden de achtste plaats. Ook HBS, Silvolde, Be Quick en RKZVC staan op 6 punten. Volgende week staat de Drentse derby tegen vv Emmen op het programma.