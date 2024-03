Oefenen voor het zwartste scenario: 'Je hoopt dit nooit nodig te hebben'

In een krappe tent van maar een paar vierkante meter, hangen drie gasmaskers boven een patiënt. Een infuus hangt boven het slachtoffer en op de achtergrond is allerlei medisch materiaal te ontwaren. Aanwijzingen van de dienstdoende arts smoren gedeeltelijk in een masker, waardoor vaak nodig is instructies met handen en voeten kracht bij te zetten. De beelden van deze defensie-oefening doen surrealistisch aan.

Algemeen militair arts Naomi moet het overzicht bewaren in de tent waar het code rood is. "Dat masker maakt het wel lastiger", zegt ze als ze even later staat na te puffen. "Maar we zijn gelukkig gewend aan de omgeving. Deze tent is als het ware onze dagelijkse omgeving."

'Je hoopt het nooit nodig te hebben'

Naomi is een van de in totaal 130 soldaten van de Geneeskundige Compagnie van de Luchtmobiele Brigade, die sinds vorige week meedoen aan deze oefening. Deze medische tak is gewend in een razend tempo over de hele wereld kleine medische kampen op te zetten, om op de grond zorg te kunnen verlenen. In het geval van een chemische aanval zal deze groep militairen dan ook op scherp staan. "We oefenen deze twee weken diverse dingen, zodat die routine moeten worden", zegt commandant Sander Hendrickx. "Uiteindelijk hoop je dit nooit nodig te hebben, maar we moeten ons er wel op voorbereiden."

Niet in de laatste plaats vanwege de oorlog in Oekraïne. "Met een tegenstander met deze middelen, is het gewoon nodig", zei commandant Hendrickx daar al eerder over. "Maar dit is ook iets dat in ons takenpakket zit. Wij moeten dit gewoon kunnen."

Extra cachet

Commandant Hendrickx is blij met de progressie die hij ziet bij zijn manschappen. "We zien een steile leerlijn", zegt hij. "Het is mooi dat we dit kunnen terecht kunnen in het oefencentrum, want dat geeft toch wat extra cachet aan zo'n oefening."

De oefening loopt nog tot het einde van de week. Een deel van de deelnemers zit de gehele tijd op de Johan Willem Frisokazerne in Assen. "Aan het einde van de week weet iedereen wat we moeten doen in het geval van een chemische aanval", zegt Hendrickx. "Het is goed om dat van tijd tot tijd bij te houden."