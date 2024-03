Vasten tijdens oorlog is een worsteling: 'In Gaza kan je dagenlang niet eten'

Tragedie was ook een jaar geleden een thema tijdens de ramadan. Toen stond de maand op veel plekken in het land in het teken van de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije in Syrië.

Ook in Hoogeveen wordt meegeleefd met mensen die lijden, waar ook ter wereld. "En niet alleen tijdens de ramadan", zegt Yasar Eraslan van de Hicret Moskee. Hij noemt de ramadan een 'maand van bezinning'. Zijn geloofsgenoten in Palestina steekt hij een hart onder de riem. "Het is dieptriest wat daar gebeurt."

Extra aandacht voor de situatie in Gaza wordt tijdens de ramadan in Hoogeveen niet gegeven, net als in Assen. "Het is gewoon een standaard ramadan", zegt moskeevoorzitter Mohamed El Mourabit van As-Soennah. "Wij zitten bovendien in een tijdelijk pand, waardoor er weinig ruimte is voor andere activiteiten."

Geen feestmaaltijd