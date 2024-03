Assen en Emmen tellen in Drenthe relatief veel verdachten van misdrijven

De kans dat een dorps- of stadsgenoot afgelopen jaar geregistreerd is als verdachte van een misdrijf, is binnen Drenthe het grootst in Assen en Emmen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde.

Vorig jaar werden in Assen 94 verdachten per 10.000 inwoners geregistreerd, in Emmen waren dat 80. Het gaat dan bijvoorbeeld om verboden wapenbezit of drugshandel. Assen staat daarmee landelijk op plek 28, Emmen staat op plek 65.

Hoogeveen maakt de Drentse 'top 3' compleet (landelijke 90e plek). Daar werden 75 verdachten geregistreerd per 10.000 inwoners.

Aa en Hunze positieve uitschieter

In positieve zin valt de gemeente Aa en Hunze op. Die Drentse gemeente registreert 'slechts' 34 verdachten op de 10.000 inwoners. Daardoor staat Aa en Hunze op een landelijke 329e plek, van de in totaal 342 gemeenten die ons land telt.

'Veiligste' gemeente van ons land is Schiermonnikoog, daar is geen enkele verdachte geregistreerd. De gemeente met de meeste verdachten is de Heerlen met 149 op de 10.000 inwoners.