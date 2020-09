vv Emmen hervat competitie met nederlaag bij HBS

De amateurs van Emmen hebben de competitie in de hoofdklasse A na een korte coronapauze weer hervat met een nederlaag. HBS uit Den Haag was zondag met 4-1 te sterk. Daardoor blijft de ploeg van Bjorn Zwikker 13e in de stand met 2 punten uit 3 wedstrijden.

Vorige week moest vv Emmen de wedstrijd tegen RKAVV nog voorbij laten gaan door een coronageval binnen de club. De club ging tien dagen op slot en er kon minder getraind worden. "Sommige spelers hebben maar één of twee keer kunnen trainen in twee weken tijd. Daar verlies je vandaag niet door, maar het helpt ook niet," geeft trainer Bjorn Zwikker aan.

Eretreffer

Of het gewenning was of niet, vv Emmen moest vooral in het eerste half uur de thuisploeg als betere erkennen. Berend Kaster scoorde voor HBS de 1-0 en leidde zijn ploeg daarmee veilig naar de rust. Vlak na de rust kreeg Emmen een grote kans op de gelijkmaker, maar de inzet eindigde op de paal. Niet lang daarna verloor Emmen de grip op de wedstrijd. Kaster scoorde zijn tweede van de wedstrijd en ook Jim Roberti en Tjeerd Westdijk pakten doelpunten mee. Aan de hand van Jan Jaap Wever maakte Emmen in de slotfase nog een eretreffer, maar daar bleef het bij.

Vijf minuten niet scherp

"Het had vandaag anders kunnen lopen. Het verschil tussen ons en HBS was niet zo groot als de eindstand doet vermoeden," sprak Zwikker na afloop. "HBS had de eerste 20 minuten de overhand en daarna was het redelijk in evenwicht. Maken we die gelijkmaker wel, krijg je wellicht een heel andere wedstrijd. Nu zijn we vijf minuten niet scherp en staat het zo 3-0 en dat komen we niet te boven"

Zwikker zag vandaag geen zwak Emmen op het veld staan. "We speelden niet super, maar we toonden wel de intentie om goed naar voren te voetballen. We bleven ook goed voetballen, ondanks dat we met 4-0 achter stonden. HBS heeft ons vandaag afgetroefd op de omschakeling. Dat is hoofdklasse voetbal, en op dat punt moeten we verbeteren."

Volgende week staat de Drentse derby tegen Hoogeveen op het programma. Die ploeg won vandaag met 6-0 van Longa'30. "Dat wordt een lastige wedstrijd, en ik vrees dat we niet de beste kaarten hebben. Als we dit spel blijven spelen verwacht ik nog wel genoeg mooie momenten dit seizoen."