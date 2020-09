Wat kunnen we leren van de Veluwse wolven?

De spontane terugkeer van de wolf wordt gezien als een compliment voor natuurbeheerders. Wel bezorgt het dier ze behoorlijk wat werk. De wolven moeten gemonitord worden, het gebied moet rustzones krijgen en daarnaast moeten schaapskuddes beveiligd worden. Bovendien trekt de wolf toeristen aan die ook geïnformeerd moeten worden.

Een wolf op de Veluwe (Rechten: E.Elderson & F. Bleichrodt via Wolvenmeldpunt)

De schaapskuddes op de Veluwe moeten beveiligd worden en dan gaat het vooral om de nachtverblijven. Bij de schaapskooi in Heerde zijn sinds kort wolfwerende hekken geplaatst. De schokdraden zitten niet aan de binnenkant van de wei, maar aan de buitenkant. Ze moeten immers indringers buiten houden. Daarnaast staat er 7600 volt op de draden.

Dankzij de wolfwerende maatregelen kan hulpherder Fred Mekelenkamp er zelfs van genieten dat de wolf terug is. "Als stichting is ons budget niet zo groot. De provincie heeft een potje gevonden om de materialen voor de afrastering te betalen, die je voor de wolf wel aan moet kopen."

"Een wolvenaanval gebeurt meestal 's nachts" verklaart de boswachter. "Als deze kudde terugkomt gaan de schapen in de nachtkraal en zijn ze veilig. Overdag is de kans op een aanval nihil, dan zitten de wolven in hun rustgebied."

Zonering

De Veluwe is groot, maar er lopen en fietsen ook veel recreanten. In het bosgebied zijn ook rustplekken aangewezen, waar mensen nooit mogen komen. Sommige zijn permanent, andere tijdelijk. Ook voor de bronstperiode zijn al tijdelijke rustplekken aangewezen en datzelfde zou ook voor de wolf gedaan kunnen worden.

"We merkten echt wel dat er liefhebbers kwamen die de wolf wilden spotten of sporen gingen zoeken. Dat is prima, als je maar op de paden blijft. Maar dan merk je ook dat er rustgebieden nodig zijn, waar het jaarrond is afgesloten. Daar vinden zij rust en zien ze de welpen opgroeien."

Een informatiebord van staatsbosbeheer (Rechten: RTV Drenthe / Steven Ophoff)

Lennard Jasper heeft ook altijd folders bij zich over de terugkeer van de wolf. Die deelt hij uit aan recreanten. Daarnaast zijn informatieborden geplaatst op algemene toeristische plekken, zoals een natuurcamping. Ook daarop staan weer de belangrijkste regels voor recreanten. "Bezoek het terrein tussen zonsopkomst en zonsondergang. Blijf op de paden, houd je hond aan de lijn."

Top-predator

De wolf bezorgt de boswachter een stuk meer werk sinds die een paar jaar geleden zich op de Veluwe vestigde. Maar hij helpt ook een handje in het wildbeheer. "In feite neemt hij de rol van de jager over. Dat wil niet zeggen dat we helemaal niet hoeven te jagen, maar hij helpt ons daarin wel."

"We hadden geen top-predator. In ons faunabeheer moesten we die rol soms overnemen. Hij pakt de oudere, de ziekere of de zwakkere dieren. Of de onervaren dieren die even niet opletten. Dus je ziet dat de wolf de populatie selectief bejaagt en dat daarmee de dieren die overblijven gezonder en sterker zijn."