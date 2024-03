Foutje, bedankt! Verkeersbord is de weg kwijt bij Spier

"Sinds wanneer ligt Ruinen tussen Spier en Beilen?" Dat zou je misschien wel denken als je op de A28 rijdt in de richting van Assen. Bij de afrit Spier staat een verkeerd geplaatst verkeersbord.

Het bord dat de afrit richting Dwingeloo, Spier en Wijster aangeeft, zeshonderd meter voor afrit 29, had eigenlijk aan de andere kant van de A28 in de richting van Hoogeveen moeten staan.

Niet opgevallen

Wie nog analoog op de grote blauwe borden navigeert zal niet gauw last hebben van de vergissing, het bord staat namelijk pas na de afrit Ruinen. "Ik heb hier nog niemand gehoord die het opvalt", reageert een medewerkster van het tankstation een paar kilometer verderop.

Een weggebruiker die er al een paar honderd kilometer op heeft zitten is het bord ook niet opgevallen: "Als ik weer in de buurt kom ga ik erop letten", vertelt hij. "Ik weet niet wie ik erop aan moet spreken, maar het is wel slordig."