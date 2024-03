Bijna alle ponykampen bij ondernemer in Zwiggelte afgezegd uit angst voor de wolf

Roelof Bos uit Zwiggelte organiseert ponykampen in juli en augustus. Normaal gesproken zijn er dan zeven boekingen. Nu staat er welgeteld één boeking. Oorzaak: angst voor de wolf. Dat betekent 15.000 euro aan gemiste inkomsten en een even zo groot bedrag aan doorlopende kosten.

"Ik heb wel meer aanvragen gehad, maar ik heb wel de situatie uitgelegd. Want ik wil niet dat ze hier komen en zeggen: als ik dat had geweten, dan hadden we niet gereserveerd. Om die teleurstelling te voorkomen meld ik het gewoon. Meerdere keren werd toen gezegd dat men toch op zoek ging naar een andere accommodatie", zegt Bos.

Begeleiders aansprakelijk

De aanwezigheid van een roedel van zeven wolven in de omgeving beangstigt kinderen volgens hem. "Dat zou misschien niet hoeven, maar het is toch iets anders als er tien reeën lopen dan zeven wolven. Kinderen hebben de beelden gezien van wat de wolf bij schapen kan aanrichten. Dat schrikt af en geeft angst. De begeleiding is verantwoordelijk voor de kinderen en is aansprakelijk. Dus je hebt er een aantal begeleiders bij die zeggen dat ze dat niet gaan doen."