Zorgen om aftakeling muziekkoepel in Asser Gouverneurstuin: houtrot en zwam

De houten koepel in de Gouverneurstuin dateert van 2005. Het kunstzinnige bouwwerk is ontworpen door Hanshan Roebers. Titel van het kunstwerk is Podium van Medea. Het onderhoud zou in handen zijn van een ingenieursbureau.

In olieverf

Het jonge schildertalent Fleur Stebis (19) uit Assen legde in 2021 de muziekkoepel in de Gouverneurstuin nog vast op een oliefverfschilderij, als bijzondere plek in haar woonplaats. Het schilderwerk is in 2022 overhandigd aan de gemeente, en maakt deel uit van de Asser stadscollectie. Stebis droeg het schilderwerk over aan de gemeente, als tegenprestatie voor financiële steun voor haar driejarige opleiding aan de kunstacademie in Florence.