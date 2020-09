'Interessant als Friesland aandeelhouder in Groningen Airport Eelde zou worden'

Als het aan de voorzitter van de raad van commissarissen van Groningen Airport Eelde ligt, wordt de provincie Friesland aandeelhouder in de luchthaven. "We zouden het logisch vinden wanneer de steun van de aandeelhouders op provinciaal niveau geregeld wordt", zegt rvc-voorzitter Leendert Klaassen in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Het vliegveld heeft nu nog vijf aandeelhouders, maar de luchthaven wil terug naar drie. Dat bleek afgelopen week uit het rapport Visie, Strategie en Toekomst. De huidige aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Assen en Tynaarlo en de Friese investeringsmaatschappij FB Oranjewoud.

Overzichtelijk

Klaassen zou graag zien dat alleen de drie noordelijke provincies aandelen hebben in de luchthaven. "We zouden het heel interessant vinden als Friesland aan boord zou komen", legt Klaassen uit. "Het wordt dan overzichtelijk, het hoort ook meer bij die bestuurlijke laag. Gemeentelijke aandeelhouders hebben normaal niet de praktijk om een luchthaven in de lucht te houden."

De rvc-voorzitter vindt het overigens wel logisch dat de gemeente Tynaarlo er nu bij zit, omdat het vliegveld in die gemeente ligt. Zelf wil Tynaarlo ook geen afstand doen van haar aandelen. Assen wil haar pakket verkopen na de aandeelhoudersvergadering van 10 december.

Trekken aan dood paard?

De provincie Friesland wordt al jaren genoemd als mogelijke aandeelhouder. Zover kwam het alleen nooit. Is het dan niet trekken aan een dood paard? Leendert Klaassen vindt van niet. "Er is een goed verhaal bij", zegt hij. "Ik denk dat Friesland hier een goede rol in zou kunnen spelen, als ze daar even iets over de grens kijken. Dat FB Oranjewoud in de luchthaven stapte, is ook een soort signaal. Want ik begrijp dat Groningen Airport Eelde in het Friese bestuurlijke netwerk nu een nieuw soort thema aan het worden is. Dus je moet daar je best voor blijven doen."

Afgelopen week werd bekend dat de luchthaven wil dat de aandeelhouders een principiële keuze maken: gaan we door of niet. Als het vliegveld wel open blijft, dan is er wel geld nodig van het Rijk. Het gaat om een bedrag van zo'n 6 tot 8 miljoen euro per jaar voor beheer en onderhoud. Zonder die bijdrage kan het vliegveld niet voortbestaan, waarschuwde interim-directeur Bart Schmeink.

