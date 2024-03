Staatssecretaris in Eexterveen leert scholieren de baas te zijn over hun geld

Scholen willen in 'de week van het geld' leerlingen leren omgaan met geld. Staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën geeft om die reden een gastles aan groep 7 en 8 van OBS de Kameleon in Eexterveen.

"Ik vind het belangrijk omdat goed omgaan met geld een belangrijke les is waar ze op voort kunnen bouwen", zegt De Vries. "Je ziet gewoon dat er veel verleidingen en reclames in games en Tiktok zitten en dat bewustwording cruciaal is. Vandaar dat ik daar graag tijd in investeer."

Valkuilen en lokkertjes

De meeste kinderen hebben een spaardoel, maar sparen is soms lastig. Het digitale leven van jongeren zit vol met valkuilen en lokkertjes, zoals micro-transacties in computerspellen. Of influencers die op social media producten aanprijzen maar waar niet meteen duidelijk is dat het om reclame gaat.

Volgens de staatssecretaris zijn de kinderen in Eexterveen al goed op de hoogte. "Ik denk dat ouders een belangrijke rol hebben om te weten waar hun kinderen mee bezig zijn als het gaat om tiktok of om games. De schoolleiding gaf ook aan dat ze de ouders erbij betrekken en informeren."