Eerherstel voor verzetsman Jan Hendriks: 'Het is volbracht'

Jan Hendriks is voor zijn verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog postuum onderscheiden met de Yad Vashem-onderscheiding. Hendriks hielp Joden onderduiken in onder andere Valthe. Dat moest hij met de dood bekopen.

In Den Haag werd vanmiddag de Israëlische onderscheiding overhandigd aan de kleindochter van Hendriks, onder toeziend oog van historisch onderzoeker Johan Withaar uit Emmen. Hij heeft zich jaren ingezet voor het toekennen van de onderscheiding (zie kader).

Aanvraag

Dat Hendriks na de oorlog niet onderscheiden werd, zat Withaar dwars. Zo'n 3,5 jaar geleden deed hij de aanvraag bij de organisatie die de onderscheiding toekent.

"Het is volbracht. Er is geen spanning meer of en wanneer het gaat gebeuren", zegt Withaar na de ceremonie. "Het is geweldig geweest om dit te mogen en kunnen regelen."

Wie was Jan Hendriks?

'Een hele stille Drent', noemt Withaar provinciegenoot Jan Hendriks. Hij werd in 1905 geboren in Emmen, verdiende zijn geld als kruidenier in Emmer-Compascuum en raakte in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij het verzet. "Hij werd een schakeltje in het veengebied om Joden onderdak te bieden", weet Withaar. Eerst in eigen huis, maar later komt hij in contact met Albertus Zefat, die Joden hielp schuilen in een onderduikershol in Valthe.