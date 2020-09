Drama voor Drentse clubs in 1e klasse F

De tweede speelronde in de 1e klasse F is dramatisch verlopen voor de vijf Drentse clubs. Alleen GOMOS heeft een punt weten te pakken. Germanicus verloor bij Hoogezand, WVV was te sterk voor VKW, Roden moest het hoofd buigen voor GRC Groningen en Jubbega versloeg SVBO.

Doelman koning redt punt GOMOS

In de tweede speelronde van de 1e klasse F trof GOMOS zondagmiddag SWZ uit Sneek. Na de 4-0 zege op Stadspark zat de ploeg uit Norg gelijk in een goede flow, maar tegen titelfavoriet SWZ, dat vorige week WVV in 8-1 zoek speelde, zou het niet vanzelf gaan.

In het eerste half uur kwamen beide teams niet aan scoren toe. In de 35e minuut deed een rode kaart voor Ruben Ybema de wedstrijd open breken. Toch slaagde de thuisploeg er niet in om de score te openen en was het juist SWZ die druk bleef zetten. De wedstrijd leek te eindigen in een 0-0 gelijkspel, totdat SWZ in de blessuretijd een strafschop mee kreeg. GOMOS doelman Melvin Koning wierp zich op als redder van zijn ploeg door de penalty te stoppen.

Na de redding van Koning floot de scheidsrechter af en tekende hij de 0-0 op. Daarmee scoorde GOMOS als enige Drentse club een punt in de 1e klasse F.

Roden verliest in spektakelstuk

Een ploeg die lang op weg leek naar drie punten was Roden. Na het verlies tegen VKW van vorige week was de ploeg uit op revanche tegen GRC Groningen. Toch kwam Roden tien minuten na rust op achterstand. Gelukkig was daar Enrico Wardenier die de stand gelijk trok. Niet veel later boog Robin van der Tuin de achterstand om naar een voorsprong.

Met tien minuten op de klok kwam GRC weer langszij, maar opnieuw was het Van der Tuin die Roden op voorsprong zette bij een stand van 3-2. Toen hij even later ook de 4-2 binnen tikte leek de wedstrijd beslist.

Niets was minder waar, want binnen een mum van tijd had GRC de stand weer gelijk getrokken naar 4-4. Vlak voor het fluitsignaal moet de gifbeker helemaal leeg en ziet Roden de zege uit handen glippen. GRC Groningen trekt uiteindelijk in 4-5 aan het langste eind.

Germanicus in extremis puntloos

Promovendus Germanicus wacht nog altijd op de eerste punten in de 1e klasse F. Vandaag was de ploeg uit Coevorden er opnieuw heel dicht bij. Tegen hoogvlieger Hoogezand bood de nieuwste aanwinst in de 1e klasse prima partij. De wedstrijd was in evenwicht en leek met een 0-0 gelijkspel te eindigen.

Met nog vijf minuten te spelen ontbrandde de wedstrijd volledig. De verdediging van Hoogezand greep hard in op een doorgelopen speler van Germanicus, maar werd slechts bestraft met geel. "Daar had in mijn ogen een rode kaart gegeven moeten worden." stelde trainer Andre Mulder na afloop. Niet veel later kreeg Germanicus nog een penalty mee. Roelof van Dijk legde aan, maar miste.

In de 89e minuut kreeg ook Hoogezand nog een strafschop mee. Germanicus-keeper Bram Weerink greep bij een aanval van de thuisploeg onnodig hard in en bal ging op de stip. Heine Uuldriks liet deze kans niet aan zich voorbij gaan en scoorde vlak voor het fluitsignaal de beslissende 1-0.

"Hoogezand is een topploeg, maar de wedstrijd ging gelijk op en het is dan ook niet terecht dat we puntloos naar huis moeten," is Mulder stellig. "Dit is een hele zure nederlaag."

Twee treffers VKW te weinig voor winst

VKW was het seizoen in de 1e klasse F nog goed begonnen met een zege op Roden, maar tegen het Groningse WVV hadden de Westerborkers geen kans. De ploeg uit Winschoten opende halverwege de eerste helft de score. Door een strafschop vlak voor rust kon VKW weer langszij komen. Anjo Willems schoot beheerst de gelijkmaker binnen.

Na de rust nam WVV het heft weer in handen en door twee treffers liep de voorsprong op naar 3-1. Opnieuw was het Anjo Willems die voor VKW pareerde en de 3-2 binnen schoot uit een voorzet van Werner Wijnholds. Dit was wel het laatste wapenfeit van de ploeg uit Westerbork. WVV creëerde meer kansen en ging daar tevens scherper mee om. Uiteindelijk liepen de Groningers uit tot 5-2. Melvin Ubels scoorde daarbij vier keer.

SVBO kansloos bij promovendus

Jubbega is na vandaag de trotse koploper in de 1e klasse F. De promovendus is nog ongeslagen en kreeg zelfs nog geen doelpunt tegen. Daar kon SVBO vandaag geen verandering in brengen. De ploeg uit Barger-Oosterveld kwam na een dik half uur op achterstand door een fraaie vrije trap van Jacko de Jong. Vlak voor rust kwam SVBO goed weg toen een penalty voor Jubbega gemist werd door diezelfde De Jong.

In de tweede helft hield SVBO de thuisploeg lang van zich af, maar in de 82e minuut kreeg Jubbega opnieuw een penalty mee. Dit keer miste Jacko de Jong niet. De wedstrijd leek daarmee al beslist en dat werd definitief toen Kai van Rijswijk niet veel later ook de 3-0 binnen schoot.

Stand

Na twee speelronden delen Jubbega en Hoogezand de koppositie in de 1e klasse F. Beide teams hebben 6 punten. GOMOS is de best geklasseerde Drentse club op de vierde plaats met vier punten. SVBO staat zesde met drie punten en VKW staat eveneens met drie punten op de achtste positie. Roden en Germanicus zijn nog altijd puntloos en daarmee de hekkensluiters van 1F.