FC Emmen met tien man naar eerste punt

Die rode kaart was het beslissende moment in de wedstrijd, want daarna was het vooral verdedigen wat Emmen kon doen. De gasten waren twee keer dichtbij de 1-2, maar Dennis Telgenkamp en de lat voorkwamen een derde nederlaag voor de Drentse ploeg.

1-0 en 1-1

FC Emmen kwam eigenlijk uit het niets op voorsprong. De eerste minuten dicteerde Willem II, maar uit de eerste de beste aanval van de thuisclub werd het 1-0. De van een blessure teruggekeerde Michael de Leeuw tekende voor de treffer, nadat Marko Kolar zijn poging in eerste instantie gekeerd zag worden. Een slaapmoment achterin betekende in de 13e minuut de gelijkmaker. Nick Bakker speelde op buitenspel, stak zijn hand in de lucht terwijl Caner Cavlan en Glenn Bijl er nog achter stonden. Willem II profiteerde optimaal. Pavlidis behield het overzicht en gaf Trésor een niet te missen kans: 1-1.

FC Emmen was niet onder de indruk van de gelijkmaker en was eigenlijk in het resterende deel van de eerste helft de bovenliggende partij. Kansen op de 2-1 kwamen er ook. Marko Kolar raakte de paal en Nikolai Laursen kwam net tekort om een pass van Peña binnen te tikken. Op slag van rust zag de sterk spelende Simon Tibbling nog een schot gekeerd worden door Willem II-doelman Ruiter.

Glijpartij Ben Moussa, rood Bijl

De tweede helft werd voor een overgroot deel bepaald door die rode kaart van Glenn Bijl, die een glijpartij van Hilal Ben Moussa probeerde te corrigeren. In eerste instantie gaf scheidsrechter Van der Graaf voordeel en redde Telgenkamp op het schot van Pavlidis, maar greep de VAR alsnog in. Van der Graaf meldde zich bij het televisiescherm en kwam terug op zijn eerdere besluit om voordeel te geven. Bijl kreeg direct rood en Willem II een vrije bal die niets opleverde.

Met Desevio Payne voor Marko Kolar was de bedoeling van Dick Lukkien duidelijk. Gegroepeerd verdedigen en loeren op de counter. Dat laatste slaagde niet echt, maar dat eerste wel en dus bleef het bij 1-1.

14e plaats

Door het punt staat Emmen nu 14e in de eredivisie. Volgende week zaterdag speelt FC Emmen om 21.00 uur in Enschede tegen FC Twente.