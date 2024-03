Nieuw herstelcentrum in Assen van WZA, Interzorg en Icare bij ziekenhuis

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), Icare en Interzorg willen samen een nieuw herstelcentrum bouwen bij het ziekenhuis. De drie zorgorganisaties willen zo de herstel- en revalidatiezorg in Assen verbeteren en de opnameduur verkorten. Streven is dat het centrum in 2028 gebouwd wordt. Kosten zijn rond de 25 miljoen euro.

De drie partijen tekenden gisteren een intentieverklaring voor het gezamenlijke project. Dat maakt de weg vrij voor de vervolgstap, en dat is het rondkrijgen van de financiering de komende maanden. Daarvoor stappen ze naar banken en zorgverzekeraars.

Maximaal voordeel

Een herstelcentrum op het ziekenhuisterrein zorgt volgens de partijen voor 'een maximaal samenwerkingsvoordeel'. "Specialisten die patiënten hebben behandeld, zitten als het ware om de hoek van het herstelcentrum", zegt WZA-bestuurder Hans Mulder. "En patiënten die via de spoed binnenkomen, zouden na een operatie rechtstreeks doorkunnen naar het centrum voor herstel en revalidatie en hoeven zo geen ziekenhuisbed te bezetten."

Op dit moment worden patiënten, na behandeling in het WZA, voor hun verdere herstel en revalidatie opgenomen in verpleeghuis Anholt van Interzorg of revalidatiecentrum De Boshof van Icare. Hiervoor hebben ze samen 126 bedden beschikbaar in verouderde gebouwen.

Kleine honderd bedden

Het nieuwe herstelcentrum zal uit 96 bedden bestaan. "Ondanks de toename van de oudere doelgroep, verwachten we dat we met minder bedden kunnen. We denken meer in herstelgerichte zorg dan in stenen. Patiënten thuis laten revalideren is vaak ook een betere optie", zegt WZA-bestuurder Hans Mulder.

De drie partijen denken dat ze met het bundelen van hun expertise een kwaliteitsslag maken. "Het idee is dat de ziekenhuis- en ouderenzorg straks in het herstelcentrum samenwerkt, om de juiste zorg op de juiste plek te bieden, en door de juiste zorgverlener."

Verpleegkundigen uitruilen

De partijen hopen met de samenwerking beschikbare, betaalbare en toegankelijke revalidatiezorg te behouden. Want de zorgvraag wordt steeds groter door de groeiende groep ouderen. "We hebben al korte lijntjes met elkaar, en werken in Assen al heel goed samen. Maar door in één pand te gaan zitten, kunnen we nog meer inzetten op persoonsgerichte zorg, een verkorte opnameduur en betere gezondheidsresultaten."

Ook willen ze verpleegkundigen uitruilen, zodat die zowel in de verpleeghuis- als ziekenhuiszorg ingezet kunnen worden. Met de enorme krapte op de arbeidsmarkt van zorgpersoneel hopen de instanties daar ook profijt van te hebben. Verder denken ze aan een gezamenlijk opleidingscentrum bij het WZA, in samenwerking met het Drenthe College en het Alfa College.

Proeftuin

Vooruitlopend op de bouw willen de zorgpartijen al proefdraaien met een soort proeftuin. Daarvoor wordt de vierde verpleegafdeling van het WZA vrijgemaakt, om daar alvast met het herstel- en revalidatieproject te experimenteren. Dat gebeurt volgend jaar.