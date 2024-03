32 spelers voor Oud-FC Emmen: 'Dit is heel goed voor de club'

Het Oud-FC Emmen-team van coach, aanvoerder en spits Michel van Oostrum is vanavond gepresenteerd. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Emmen en TOP Oss werden de 32 oud-spelers van FC Emmen officieus ingewijd op het kunstgrasveld in Stadion De Oude Meerdijk.

Initiatiefnemer Van Oostrum is trots dat het hem gelukt is om veel van zijn voormalige makkers en Emmen-legenden uit andere periodes bijeen te krijgen. "Dit is heel leuk. Het is een geweldig initiatief geweest van Rinse Bleeker, Marc Timmer en mijzelf", zegt Van Oostrum glunderend.

Van Arts tot Zwikker

Dat onderstreept voormalig aangever in het veld van Van Oostrum, Martin Drent: "Het is super om hier te zijn. Ik was er twee weken geleden al even voor de tegel voor Michel en dan voel je al dat het kriebelt."

Drent is een van de 32 namen die de komende periode het shirt van FC Emmen opnieuw aantrekt. Ook oud-speler en voormalig trainer Jan de Jonge keer terug op het oude nest. "Dit is echt goed voor de club, het is erg leuk om al die mannen weer te zien. Ook spelers uit de jeugd die ik nog onder me heb gehad."