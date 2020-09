Ouderen kijken film vanuit de auto: 'Prachtig die Herman Finkers!'

"Prachtig!", zegt een oudere man die met zijn dochter in de auto zit. "Ik had Herman Finkers wel eens eerder gezien, maar niet in deze film."

Zijn dochter is blij dat ze vandaag met hem op pad kan: "Mijn vader kan niet lopen, dus ik zou nooit met hem naar de bioscoop kunnen. Dat we nu ineens een film kunnen kijken is heel leuk."

Deze mensen niet vergeten

De speciale voorstelling voor ouderen is een idee van Berry Wognum, vrijwilliger bij Zorggroep Noorderboog. "Ik vind het gewoon heel belangrijk dat deze mensen niet vergeten worden. Zeker met corona."

Watch Away is een initiatief van Arend Jan Vos van Luxor Theater Meppel en Carlo Spijkerman van Spijkerman Evenementenverhuur. Heel september waren er elk weekend twee voorstellingen per dag te zien in de drive-in bioscoop. Arend Jan Vos: "We wilden iets organiseren dat veilig kan in deze coronatijd. Het is een leuk festijn geworden. En het is leuk om deze mensen vandaag ook een plekje te geven op Watch Away."

Een nieuwe zonnedag

Voorafgaand aan de film met Herman Finkers wordt een korte film getoond van Stichting Oud Meppel. Dit is een film met oude beelden van net na de oorlog. Toen werd gefilmd hoe Meppelers een uitstapje maakten op een zogenoemde 'zonnedag'. Dat was een traditie in Meppel waarbij jaarlijks een uitstapje werd gemaakt met ouderen.

"Misschien is dit ook wel een begin voor een nieuwe zonnedag in Meppel en gaan we dit voortzetten", zegt Wognum. De ouderen lijkt dat alvast een goed idee. "Ik vond het heel interessant", zegt een dame die bij haar dochter in de auto zit. "Zo maak ik nog eens wat mee in mijn leven."