Zorgen over afvalwaterinjectie bij Schoonebeek blijven ondanks onderzoeksrapporten

Jenneke Ensink van actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek meende dat de gemeente bij Den Haag moet aandringen op meer onderzoeken, zoals grondonderzoek. De rapporten van TNO en SODM geven daar volgens haar alle aanleiding toe. "De bevingen nemen toe, maar door de zandige ondergrond zou het meevallen", herhaalde ze een van de bevindingen. Maar er wordt met geen woord gerept over de veengronden in de wijde omtrek.

Ensink: "SODM en TNO vinden dat de afvalwaterinjectie moet stoppen bij een aardbeving van 3 op de Schaal van Richter. Maar 2 lijkt ons beter toe."

Op scherp

Er waren meer zorgen over de bodem. Zoals de verdroging van veengrond en de mogelijke gevolgen door bodemdaling. Bart van Zon uit Nieuw-Amsterdam waarschuwde de gemeente (en indirect Schoonebeek) hiervoor. Vooral als er een risico is op meer aardbevingen. In zijn dorp kampen meerdere bewoners met schade aan hun woningen door bodemverlaging.

En die is fors, volgens hem. "Sommige woningen kunnen niets meer hebben. Een aardbeving en zeker 20 woningen liggen om. We staan echt op scherp. Voor de gemeente ligt hier een taak. Bescherm uw burgers."

Goed overleg

Niet iedereen was negatief. Naoberschap Oliedorp (NOD), een groep inwoners die zich uitspreekt voor de herstart van de oliewinning, ziet vooral de zonnige kant. Volgens Margriet Weerman van de NOD is er goed overleg tussen betrokken partijen en inwoners via de zogenoemde Ontzorgtafel.

Volgens haar zijn er veel suggesties binnengekomen over de besteding van het aan de regio toegekende geld. Dat moet vooral ten goede komen aan de (groene) energietransitie, economische impulsen, welzijn en sociale innovatie.

35 tot 40 miljoen euro

Volgens NAM-projectleider staat veiligheid voorop. "Laten we daar als WC-Eend niets over zeggen. Maar als dat niet goed voor elkaar zou zijn, dan krijgen we ook niet de revenuen die we beogen." De oliewinning legt Schoonebeek ook geen windeieren, merkte hij verder op. "Je praat over werkgelegenheid, lokale inkopen en belastingen aan lokale overheden."

Uiteindelijk landt er 35 tot 40 miljoen euro aan investeringen en bijdragen in het gebied, volgens de projectleider. De NAM kijkt volgens hem naar de toekomst en investeert in duurzame initiatieven. Hij benoemt onder meer de bouw van een waterstoffabriek op het voormalige GZI-terrein en de bouw van wind- en zonnepark Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge.

