Harmen Boels zit allerminst stil na Aosem-tijdperk: 'Ik hou van zware thema's'

Americana, country en zelfs een zweempje blues. En niet te vergeten: alles in het Drents. Zo klinkt de nieuwe muziek van Harmen Boels. Na de breuk in het najaar van 2022 met Aosem, de band waarvan hij zanger was, ging Boels solo verder.

Zijn liedjes zijn donker. "Ik hou van zware thema's", zegt hij resoluut. "Ik vind er niks aan om over achter de tent, word je een vent te zingen"

Eigen band

De vrijheid van een solocarrière past hem. "Dat bevalt hartstikke goed, Ik volg nu mijn eigen kop", aldus de zanger. De bandleden van Aosem verschilden van mening over de richting die de band op moest.

"Tijdens de corona viel de boel uit mekaar en was de prik van de cola", duidt de Boels de breuk. "De prik zit er nou weer goed in en inmiddels weer een hele band om me heen", legt Boels uit. "En dat zijn niet de minsten, vind ik zelf. Ik ben zwaar vereerd dat ze dit met mij willen doen."

Stien veur stien

In een kalm tempo brengt de zanger zijn muziek naar buiten. Er ligt nog genoeg op de plank. "Ik had sowieso nog heel veel werk liggen - ook vanuit de Aosem-tijd - waar we gewoon niet aan toekwamen. Daar wilde ik eigenlijk wel wat mee doen, dus vandaar dat ik ook de doorstart heb gemaakt."

Een van die nummers is Stien veur stien. "Het gaat een klein beetje over mezelf, misschien wat aangedikt", vertelt Boels. "Alles verliezen en stien veur stien alles weer opbouwen."