Ervenproject herstelt 'oud Valthe' in oude glorie: 'Je proeft hier hoe het vroeger was'

Bij een boerenerf laat Knol zien welke veranderingen het project zoal teweeg heeft gebracht. Met in zijn rug een boerderij begint hij zijn uitleg. "Hier waren nog twee oude knotlindes zichtbaar. Vanuit vroeger hadden die altijd de functie om het huis koel te houden, dat was heel belangrijk toen. Zodoende hebben we hier een aantal nieuwe lindes aangeplant die we in de toekomst weer hopen te kunnen knotten."

'Vrouw de baas'

Naast knotlindes is bij het erf ook een aantal meidoornhagen aangeplant. Die hagen kunnen tegenwoordig overigens veel beter tegen de droogte dan vroeger, aldus Knol. De meidoorn wordt ingezet om de toename van engerlingen terug te dringen, die zich op hun beurt weer volvreten aan alle beukenhaagjes.

"Vroeger hadden veel boerderijen ook een fruitboomgaard, aan de voorkant van het huis. Daar was de vrouw vroeger een beetje de baas", zegt Knol lachend. Maar waar het project volgens hem vooral om gaat is 'het behoud van het open karakter van het dorp. "Dat doen we dus door het inpassen van bepaalde soorten inheemse beplanting."

'Valthe weer op de kaart zetten'

Het project van Landschapsbeheer is inmiddels afgerond, maar dat betekent niet dat oud-Valthe weer in 'verval' zal raken. "De meeste mensen hebben we een bezoekje gebracht", zegt Knol. "Onze intentie was om de inwoners te informeren zodat Valthe weer op de kaart komt met bepaalde beplanting. Je zag ook écht wel terug dat mensen geïnteresseerd waren om mee te doen en te denken."