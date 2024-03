Hijken speurt naar bewijsmateriaal om stikstofregels voor traditioneel paasvuur te omzeilen

Dus is het speuren naar bewijsstukken waaruit blijkt dat het paasvuur in Hijken een traditie is. "We hebben oproep gedaan op Facebook", zegt Rolf Oosting namens de activiteitencommissie in Hijken. Daarin wordt gevraagd naar oude foto's of krantenknipsels van paasvuren. Ze hebben al bewijs dat het paasvuur minimaal sinds 2005 wordt georganiseerd.

"We zijn er midden januari mee begonnen. Dat is best wel een korte tijd, waarin we voor een lange tijd bewijs hebben." Nu scheelt het dat de gemeente Midden-Drenthe na 2008 zelf bewijs heeft dat er vergunningen verleend zijn voor de paasvuren, maar tussen 1994 en 2008 ontbreekt het aan bewijs.

Hele dorp komt samen

En het vergaren van bewijs is makkelijker gezegd dan gedaan. In Hijken hopen ze dat er nog een ander soort bewijs wordt geaccepteerd: levend bewijs welteverstaan. Daarmee wordt gedoeld op mensen die er toentertijd bij waren. Ieder jaar met het paasvuur trekt het hele dorp erop uit, zowel jong als oud. "Die kunnen allemaal bevestigen dat het paasvuur er sinds 1994 al is geweest."

Die getuigenissen zullen het in ieder geval makkelijker maken voor de organisatie, want bewijs uit 2005 is makkelijker te achterhalen dan uit 1994. "Nu heeft iedereen een telefoon met een camerafunctie, maar dat was in 1994 wel anders. Dat maakt het lastiger. Maar lastig wil niet zeggen dat het onhaalbaar is. Dus we gaan ervoor."