Weer autobrand bij carpoolplaats in Nieuw-Amsterdam

In Nieuw-Amsterdam is vannacht opnieuw een auto uitgebrand. Het is de vierde brand dit jaar op die plek.

Op de carpoolplaats aan de Dikkewijk langs de A37 vlogen eerder al een bestelbus en twee personenauto's in brand.

Onderzoek

De politie kan nog niet zeggen of er sprake is van brandstichting en laat weten onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Het restant van het voertuig is afgezet met politielint.