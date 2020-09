Aantal coronapatiënten op Drentse IC's loopt op naar vijf

Op dit moment liggen er zeven coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, dat de coronazorg in het Noorden registreert en coördineert.

Vijf van die patiënten in Drenthe liggen op de intensive care (IC). Afgelopen donderdag telden de Drentse ziekenhuizen nog zes patiënten met coronaverschijnselen, van wie twee op de IC.

Groningen en Friesland

In Groningen liggen op dit moment ook zeven coronapatiënten in het ziekenhuis, niemand van hen ligt op de IC. In Friesland gaat het om 14 patiënten met corona of een verdenking daarvan. Drie van hen liggen op een IC-bed.

Patiënten van buiten de regio

Het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland laat weten dat er in totaal 12 patiënten vanuit andere regio's in de noordelijke ziekenhuizen zijn opgenomen om zo andere ziekenhuizen te ontlasten. In welke ziekenhuizen in Drenthe, Groningen en Friesland precies liggen, wordt niet bekend gemaakt.