Pinnen of contant? 'Wij zien dat sportclubs dat goed zelf kunnen regelen'

Toch zegt ze dat naar schatting 'nog maar tien procent' van alle betalingen in de hockeykantine met contanten gaat. "Dan zie je af en toe een kind met een euro naar de bar komen om een zakje snoep te kopen. Vandaar zeggen wij ook, 'we houden de contante betalingen nog even'. We hebben ook wel eens dat het systeem platligt en dan kun je überhaupt geen betalingen meer doen, dan bieden contanten een uitkomst."

MHCE moedigt het haar leden wel aan om te pinnen. In de kantine hangen op zichtbare plekken PIN-borden. "Ik zie het wel gebeuren hoor, dat we er volledig mee stoppen. Die signalen zijn er wel. Het voordeel van contant geld is dat je controle kunt hebben op bijvoorbeeld je kinderen of dat je alsnog kan betalen wanneer de stroom uitvalt."

