Vijf ouderen overleden aan coronavirus in zorginstelling in Norg

Vijf mensen in zorginstelling De Omloop in Norg zijn overleden aan het coronavirus (Rechten: RTV Drenthe / Marjolein Lauret)

"Het is een buitengewoon gemeen virus, binnen onze muren", vertelt Inge Pesch, medisch directeur van Dignis, de zorgaanbieder waar De Omloop onderdeel van is. "Het virus grijpt heel snel om zich heen, ondanks alle maatregelen die we hebben genomen na de eerste besmetting."

Ineens heel ziek

Pesch merkt dat het bij de ouderen ineens heel snel kan gaan. "Mensen kunnen op het ene moment nog heel levendig zijn en een uur later zijn ze al heel slecht. Het is voor iedereen heel moeilijk. Helaas zijn al vijf bewoners overleden sinds de tweede uitbraak."

Het is niet duidelijk waar de besmetting vandaan komt. "We hebben de bron nog niet duidelijk. Op de drie verschillende huiskamers, die toch wel een stukje van elkaar af liggen, is direct een aantal bewoners ziek geworden. De GGD is hard op zoek en brengt alles in kaart, maar helaas hebben we de bron nog niet."

Wanneer weer open?

De locatie in Norg blijft dicht tot de laatste positieve bewoner die ziek is geweest, geen verschijnselen meer heeft. "Tien dagen daarna kunnen we weer open. De andere locaties van de Wiekslag, waar De Omloop onder valt, zijn gelukkig allemaal vrij van corona."

Al eerder waren er meerdere bewoners besmet met het coronavirus in De Omloop. Ook andere zorginstellingen hebben maatregelen genomen na coronabesmettingen in verpleeghuizen. Zo liet verpleeghuis De Enk in Zuidlaren geen bezoekers meer toe op één afdeling, nadat een medewerker besmet was met corona.

