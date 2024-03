Kinderopvang De Kabouters koopt pand Rode Kruis Assen: gebruikers mogen blijven

Het Rode Kruis-gebouw in Assen aan de Delft is verkocht. Kinderopvang De Kabouters trekt erin. Het wordt de vierde locatie van de kinderopvangorganisatie in Assen. Gebruikersgroepen die nu in het pand zitten, kunnen er mogelijk ook blijven. Daar komt nog overleg over.

Eigenaar Frances Otten van De Kabouters is 'supertrots' dat het gelukt is om het gebouw aan te kopen. Ook de gemeente had op het pand geboden, maar viste achter het net. "We zijn een kleine organisatie en konden het haast niet geloven dat ons bod geaccepteerd werd", zegt Otten.

Mooie kans

De Kabouters heeft nu drie opvanglocaties in de wijk Kloosterveen met zo'n 120 kinderen. Ze zien groeikansen in de wijk Lariks. Daar begint dit jaar de bouw van 128 huur- en koopwoningen, een plan van Actium en de gemeente. Het nieuwbouwwijkje ligt praktisch in die hoek. "Dat voelde voor ons als een mooie kans", zegt Otten.

In Assen is de kinderopvang de laatste jaren veelal ondergebracht in integrale kindcentra op de basisscholen. Maar volgens Otten zijn er nog genoeg ouders die hun kind liever naar een aparte kinderopvanglocatie brengen. "Die kiezen dan toch graag voor kinderopvang old school. Wij voorzien daarin als particuliere kinderopvangorganisatie."

Combinatie gebruikers

Over de verkoop van het Rode Kruis-gebouw waren nogal wat zorgen. Het pand aan de Delft doet namelijk al jaren dienst als ontmoetingsplek voor wijkbewoners en activiteitenclubs als de kaartclub, biljartclub, kookclub en de Drentse soos. Ook Vaart Welzijn houdt er kantoor met acht mensen van het buurtteam voor Lariks en Pittelo. Maar Otten geeft aan de combinatie met andere gebruikers 'zoveel mogelijk te willen behouden'.