Duizenden Drenten doen dit weekend de handen uit de mouwen tijdens NLdoet

Ook dit jaar hebben duizenden vrijwilligers in Drenthe zich aangemeld om te helpen tijdens NLdoet. Volgens het Oranje Fonds, dat het actieweekend organiseert, staan in onze provincie bijna vierhonderd activiteiten op stapel. Naar verwachting zijn daar 3.500 vrijwilligers bij betrokken.

Landelijk stropen vrijwilligers op meer dan 6.900 plekken de mouwen op om iets voor een ander te betekenen. Het Oranje Fonds verwacht dat ongeveer 64.000 mensen op de been zijn in het komende weekeinde, als NLdoet wordt georganiseerd.

'Klaarstaan voor een ander'

De tweedaagse is bedoeld om vrijwilligerswerk in de spotlights te zetten, en anderzijds mensen uit te nodigen om ook eens in de rol van vrijwilliger te kruipen.

Veelvoorkomende 'klusjes' tijdens NLdoet zijn het schoonmaken of opruimen van (speel)tuinen en het eropuit trekken met eenzame ouderen of mensen met een beperking. Volgens het Oranje Fonds zijn allerhande activiteiten mogelijk, als ze maar hetzelfde doel voor ogen hebben: "Klaarstaan voor een ander."

Huwelijkscadeau

NLdoet is met Nationale Burendag, de Beste Maatjes en de Appeltjes van Oranje een van de bekendere projecten van het Oranje Fonds. Dat fonds ontstond in 2002 toen het symbolisch als cadeau van alle Nederlanders werd aangeboden aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Zij traden dat jaar in het huwelijk.