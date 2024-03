Projectorganisatie Lelylijn: spoor naar Randstad moet brede welvaart verbeteren

Als de Lelylijn er komt, dan moet de spoorlijn de brede welvaart in Nederland verbeteren. Dat betekent dat niet alleen naar de effecten op de economie en woningbouw moet worden gekeken, maar ook naar die op sociaal en cultureel gebied en op de leefomgeving.

Dat wil de projectorganisatie Lelylijn die het onderzoek naar de snelle spoorverbinding tussen het noorden en de Randstand coördineert.

Heel breed naar effecten kijken

Naast bedrijvigheid, een betere bereikbaarheid en woningbouw zijn ook natuur, landschap, rust, ruimte, water en de bodem van belang. De projectorganisatie waarin de overheden, ProRail, Rijkswaterstaat en de waterschappen samenwerken hebben vier denkrichtingen met verschillende doelen en effecten uitgewerkt voor de Lelylijn.

Projectdirecteur Stijn Lechner: "Het zijn denkrichtingen waar gemeenten, provincies en de rijksoverheid mee aan de slag moeten om straks definitieve keuzes te kunnen maken." Daarbij probeert het projectteam vooruit te kijken naar 2050.

Denkrichtingen

In de denkrichtingen worden mogelijke ontwikkelingen van de regio gekoppeld aan het vervoersaanbod van de Lelylijn. Zo kun je volgens Lechner keuzes maken in wat je wel of niet wilt. Het gaat bijvoorbeeld om een lokaal of juist een stedelijk netwerk. En wil je bedrijven spreiden of juist concentreren?

In de eerste denkrichting, de zogenoemde 'dertigminutengemeenschap', rijden er stoptreinen op de Lelylijn met meerdere stations. "In deze variant moet je overal in 30 minuten kunnen zijn", stelt Lechner, "maar daar is dan ook de economie en woningbouw op aangepast: een eigen economie voor iedere woonkern."

Klimaat, bodem en water staan centraal in 'vitaal ecoland'. Lechner: "Verstedelijking en nieuwbouw moeten 'hoog en droog' plaatsvinden. Daarvoor zijn weer goede verbindingen met OV-knooppunten nodig. De Lelylijn heeft dan een regionaal verbindende rol met zowel intercity's als stoptreinen."

In deze denkrichting gaat het vooral om behoud van rust, ruimte en recreatie. Wonen is geconcentreerd rondom OV-knooppunten.

Nog twee denkrichtingen

In de denkrichting 'stedelijk netwerk' is sprake van een veel grotere groei van wonen en werken in de grotere kernen. De Lelylijn verbindt deze dan vooral. Heerenveen en Drachten moeten groeien.

Ten slotte, in de denkrichting 'internationale topregio', is de (economische) ontwikkeling vooral op de grootste steden gericht. Groningen moet groter worden, net zoals Leeuwarden. Economische linken zijn er vooral met Amsterdam, Bremen en Hamburg. Dus dan moet de Lelylijn door naar Duitsland. Hier hoort volgens het projectteam een hele snelle Lelylijn bij met alleen intercity's die zo hard mogelijk rijden.

Inwoners: snel, economie, geen last

Een treinreis met de Lelylijn moet zo kort mogelijk zijn, vindt eigenlijk iedereen. Ook mag de natuur geen last hebben van de spoorlijn en daarnaast moet de snelle treinverbinding tussen Groningen en de Randstad zorgen voor banen en een betere economie in het Noorden. Dat bleek uit een burgerraadpleging over de Lelylijn in mei 2023.

Uit alle denkrichtingen blijkt dat de Lelylijn extra woningen en werkgelegenheid oplevert. Maar de aantallen verschillen. Afhankelijk van de denkrichting zouden er met de Lelylijn 14.000 tot 74.000 woningen extra gebouwd kunnen worden, en 3.000 tot 63.000 extra banen bij kunnen komen. Het overgrote deel van deze groei zou terechtkomen in de grotere kernen. Of deze extra aantallen passend en realiseerbaar zijn, wordt nog nader onderzocht.

Zonder de Lelylijn worden er tot 2050 ongeveer 66.000 woningen gebouwd in de gemeenten langs de spoorlijn en komen er ongeveer 62.000 banen bij.

Extra woningen en banen afhankelijk van keuzes

Het eerste onderzoek van het projectteam dat dit jaar klaar is, moet duidelijk maken wat Lelylijn kan doen voor de ontwikkeling van woningbouw, arbeidsmarkt, natuur en landschap. Het team gaat bij het onderzoek uit van de bundeling van de nieuwe spoorlijn met snelwegen: A6, A7 en A32. Dat betekent niet dat de andere varianten door Drenthe langs Assen en door Noord-Holland over de Afsluitdijk volgens Lechner buiten beeld zijn.

Lechner: "We hebben altijd gefocust op het bekende traject via Almere-Lelystad-Heerenveen-Drachten. Daardoor zien we misschien bij andere varianten kansen over het hoofd. In mei hopen mogelijkheden en onmogelijkheden van alle routes te tonen."

Wat heeft Drenthe er aan?

De algemene aanname in politiek en economisch Drenthe is dat alleen de het noorden van Drenthe iets heeft aan de Lelylijn. Volgens Lechener zal een groter deel van de provincie kunnen profiteren als er wordt gekozen voor woningbouw en economische groei rond de Lelylijn.

"Wij zien het ook in combinatie met de aanleg van de Nedersaksenlijn en het oplossen van de flessenhals op het spoor in Meppel. Maar zonder de Lelylijn en de Nedersaksenlijn heb je nog steeds geen alternatieve routes."

Hoe verder?

De denkrichtingen zijn nu gepubliceerd, zodat volksvertegenwoordigers en bestuurders ze kunnen bespreken en met elkaar in debat kunnen. Het projectteam Lelylijn neemt de uitkomsten hiervan mee in de volgende onderzoeksfase.