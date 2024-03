Verdwaald verkeersbord bij Spier volgende maand op juiste plek: 'Kan niet zomaar tussendoor'

Het bord bij de afrit Spier geeft aan dat Ruinen rechtdoor is, dat terwijl je de afrit naar het dorp dan al gepasseerd bent. Rijkswaterstaat en de NBD laten weten dat het bord eigenlijk bestemd was voor de andere rijrichting.

Niet geheel vervangen

"Jaarlijks doen we zo'n 1.100 bewegwijzeringsprojecten. En dan kan er soms ook iets misgaan", laat de NBD in een reactie weten. Omdat het vervangen van het bord de nodige verkeershinder oplevert, kan de reparatie niet zo even overdag. Daarom kan de dienst het bord pas in de nacht van 9 op 10 april corrigeren.