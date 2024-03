Bouke, Jannes en Lohues zingen Willem-Alexander toe op Koningsdag

De koninklijke familie krijgt een bomvol programma aangeboden. De familie loopt in twee uur tijd van het Noorderplein naar het Raadhuisplein. Onderweg wordt bij een negental punten stilgestaan bij een bepaald thema. Zoals dansen, sport en cultuur.

Bouke eerste artiest

De aftrap begint sportief: Koning Willem-Alexander en zijn familie worden door een peloton wielrenners begeleid naar het startpunt op het Noorderplein. Daar worden zij ontvangen door commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, burgemeester Eric van Oosterhout en kinderburgemeester Kirsten Alting. Vervolgens volgt een optreden van de Emmer Elvis, Bouke Scholten en vervolgt de tocht via de Noorderstraat richting de Hoofdstraat.

Langs dit deel van het parcours beelden levende standbeelden personages uit die een link hebben met deze regio. Zoals een Vincent van Gogh (die in 1883 Zuidoost-Drenthe bezocht) tot het kousenmeisje van Danlon (het standbeeld dat bij de gelijknamige kousenfabriek in Emmen stond).

250 verjaardagsgasten

Na een modeshow met lokale klederdracht als vertrekpunt, demonstreren dertien dansgroepen hun kunnen. Vervolgens komt de Koninklijke familie uit bij een groep van 250 Emmenaren die ook jarig zijn of om een andere reden het feestje meevieren. Zoals Gouden Griffelwinnaar en Emmer ereburger Pieter Koolwijk.

Een stukje verderop geeft zanger Jannes een optreden weg, waarna de gang wordt gemaakt naar het Rensenpark. Bij de ingang van het Rensenpark staat een glazen wand, waarop jongeren aan het doodelen zijn. De Koninklijke familie wordt uitgedaagd om ook even creatief aan de slag te gaan.

Ik hou van Holland

Emmen wil zich ook presenteren op het vlak van innovatie. Op het plein voor het gemeentehuis is daarom een bloemenweide gemaakt van circulair plastic. Op het sportplein ontmoet Willem-Alexander een ander koning: koning voetbal. Misschien durft de koning het aan om mee te doen aan een penalty shoot-out?

Rosa da Silva

Na een uitstapje in Wildlands, komt de wandeling door Emmen ten einde op het Raadhuisplein, dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot Meezingplein. Daniel Lohues met band mag daar de finale verzorgen van het bezoekje van de Koninklijke familie. Zowel de burgemeester als de koning doen dan nog even een woordje. Onder het zingen van het Wilhelmus door theatermaker Rosa da Silva en koor, wordt de koninklijke familie uitgezwaaid.