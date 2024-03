Archeologen speuren naar het laatste puzzelstukje in Borger

Met uiterste precisie onderzoeken archeologen de komende twee weken het laatste stukje van de bodem in de Daalkampen in Borger. Want voordat er huizen voor senioren op worden gebouwd hopen de onderzoekers, net als eerder al gelukt is, nog opgravingen te doen.

In het noordelijke deel van van Daalkampen zijn al spullen van vroeger gevonden door de oudheidkenners. Denk aan resten van prehistorische huizen en voorwerpen van aardewerk en steen die de bewoners hebben achtergelaten. Dit maakte duidelijk dat 3.000 jaar geleden hier al mensen woonden. Hier lagen in de late bronstijd en in de ijzertijd verschillende erven met boerderijen en bijgebouwen.

Rond het begin van de jaartelling zijn de boeren vertrokken en is het gebied alleen in gebruik geweest voor de landbouw. Pas sinds de jaren negentig wordt hier weer gebouwd. Het duurt niet lang meer of heel Daalkampen is weer gevuld met huizen, alleen in een veel hogere dichtheid dan in de prehistorie.