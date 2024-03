Huis van de Drentsche Aa in wording: heldere blik op Deurzerdiep door glazen pui

Meerdere partijen dragen bij aan de realisatie van het Huis van de Drentsche Aa, en dan met name aan het bezoekerscentrum. De grootste medefinanciers zijn het Nationaal Park Drentsche Aa (200.000 euro), het Gebiedsfonds Drentsche Aa (200.000 euro) en de provincie Drenthe (150.000 euro).

Assen heeft onlangs 25.000 euro toegezegd voor het bezoekerscentrum, en van de gemeente Aa en Hunze is 75.000 euro gevraagd voor inrichting van een nieuw parkeerterrein.

Kapschuur met buitenlokaal

Bedoeling is verder dat er in het bezoekerscentrum een overzichtstentoonstelling komt over het Drentsche Aa-gebied. Aan de invulling wordt nog hard gewerkt. Ook komt er op het terrein een kapschuur die straks dienstdoet als buitenlokaal voor educatie.

Medewerkers van het IVN, die kantoor houden in het bezoekerscentrum, zijn verantwoordelijk voor de educatie. Verder heeft Staatsbosbeheer nog plannen voor een kijkhut ergens in het gebied. Waar is nog niet duidelijk.