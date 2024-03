Hoogeveense asielzoekers krijgen certificaat voor vrijwilligerswerk

Een groep van bijna honderd asielzoekers van het azc in Hoogeveen werd vanmiddag in het zonnetje gezet door burgemeester Karel Loohuis. Zij kregen een certificaat omdat ze zich inzetten voor de gemeente. Het certificaat is een blijk van waardering voor de bewoners van het azc.

Drie van hen zijn Mohammad Alfaris, Omar Marrawi en Necmi Mert. Zij zijn elke dinsdagochtend in D'Olde Bieb in Hoogeveen om te helpen bij een ontmoetingsochtend voor ouderen. En het mes snijdt aan twee kanten: ze doen er vrijwilligerswerk en ondertussen leren ze Nederlands.

'Ik zie hem elke week vooruit gaan'

Deze ochtend zit Necmi Mert te dammen met een van de ouderen. "In het begin vond ik het dammen wel moeilijk. Maar zij heeft het me geleerd en nu vind ik het makkelijker."

Mert is vijf maanden in Nederland, en heeft al aardig wat Nederlandse zinnen geleerd. "Ik zie hem elke week vooruit gaan, hij doet erg zijn best", vertelt Annie Boer (zijn dampartner van vandaag).

Even verder op staat Omar Marrawi fruit te snijden. "Ik maak het fruit voor de lunch, zodat de mensen het straks kunnen eten", vertelt hij lachend. Omar komt uit Syrië en was daar hoofdverpleger in het ziekenhuis. Ook had hij een cafeetje waar hij fruitsalades maakte. Hij is blij dat hij dat nu voor deze ouderen kan doen. "Ik help met koffie zetten, eten klaarmaken, we doen spelletjes en soms dansen we zelfs", vertelt hij. "Ik word hier heel blij van."

'Met elkaar hebben we heel veel plezier'

Blij is ook Ada Veldman van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen. "Dit is zo ontzettend waardevol dat deze drie mannen hier komen en ons helpen. Ook voor de bewoners. In de media wordt niet altijd een positief beeld geschetst van asielzoekers. Maar als je ziet en hoort wat ze meegemaakt hebben en hoe ze met een glimlach en veel plezier alles doen, dan word ik heel blij en zij zijn ook blij. Met elkaar hebben we hier heel veel plezier."