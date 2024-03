Noordenveld: 'Versoepel regelgeving rondom motoren in wielerrondes'

WIELRENNEN - De regelgeving rondom de wielerwedstrijden zou versoepeld moeten worden. Dat vinden burgemeester Klaas Smid en wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld. Daarmee doelen zij op de inzet van politiemotoren, die cruciaal is voor het doorgaan van fietsevenementen.

Wielerwedstrijden die niet op een 'gesloten parcours' worden verreden, zijn afhankelijk van politiemotoren. Zij moeten de veiligheid van de renners waarborgen. De politie Noord-Nederland maakt daarbij gebruik van ervaren 'motards', maar die zijn schaars. Daarom heeft de politie in het noorden des lands besloten geen motoragenten meer in te zetten bij wielerevenementen. Smid vindt dat het makkelijker moet worden voor organisatoren van wedstrijden om aan de juiste begeleiding te komen.

Alleen Noord-Nederland niet

Dat kwam ter sprake op het maandelijkse persuurtje van de gemeente Noordenveld. Daar ging het over de Olympia's Tour die op vrijdag 22 maart voor het eerst in Roden zal finishen.

De Olympia's Tour is een wielerwedstrijd waarbij nog wél genoeg motards aanwezig zijn. Wethouder en liefhebber Alex Wekema (PvdA/GroenLinks) spreekt van 27 bij de komende editie. "Maar dat komt omdat de Olympia's Tour wordt gezien als 'opleidingskoers' voor motorbegeleiding", legt hij uit.

Daarnaast is de Olympia's Tour een landelijk evenement. Daardoor kunnen daar nog politiemotoren worden ingezet. Onlangs werd de Ster van Zwolle ook nog 'gewoon' met agenten gereden, deels zelfs in Drenthe. Maar omdat ook dit een koers is die onder een ander politiedistrict valt, kon ook die doorgaan.