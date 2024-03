Provincie heeft geen afspraken met TVM gemaakt om in Hoogeveen te blijven

De provincie heeft in 2019 geen afspraken gemaakt met TVM dat het hoofdkantoor voor langere tijd in Hoogeveen zou blijven. Wel was de onrust van toen de 'aanzet' om de IT-Hub te bouwen.

Verzekeraar TVM is op zoek naar een nieuw onderkomen voor haar hoofdkantoor, omdat het huidige pand niet meer aan de huidige eisen voldoet. TVM wil namelijk naar een energieneutraal gebouw. Het pand is daar niet meer voor om te bouwen. Het bedrijf doet momenteel onderzoek naar een nieuwe locatie.

In 2019 dreigde TVM uit Hoogeveen te vertrekken. Mede door een stevige lobby van de provincie en de gemeente Hoogeveen is het bedrijf toen gebleven in Drenthe. De provincie antwoordt op vragen van de PvdA dat er destijds geen afspraken zijn gemaakt met TVM en dat het mogelijke vertrek toen de aanzet was voor de IT-Hub. Maar: "De IT-Hub is niet exclusief voor TVM bedoeld." De provincie betaalde ruim twee miljoen euro om deze IT-Hub mogelijk te maken.

Corona

Vier jaar geleden sprak de verzekeraar de voorkeur uit om een nieuw kantoor bij het station van Hoogeveen te bouwen. Maar door corona is het besluit over de huisvesting uitgesteld, omdat er door corona meer mensen thuiswerken.