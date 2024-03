'Die brief naar Den Haag over waterinjectie bij Schoonebeek moet véél pittiger'

Pittige taal, met dwingende teksten en scherpe bewoordingen. De gemeente Coevorden moet zich, als het aan de gemeenteraad ligt, niet door Den Haag laten ringeloren over de nieuwe plannen voor oliewinning en afvalwaterinjectie in Schoonebeek.

Raadsleden hebben hun zorgen geuit over met name aardbevingsschade en eisten dat die zorgen ook stevig vertaald worden in een scherpe brief richting staatssecretaris Hans Vijlbrief.

'Veiligheid en beléving van veiligheid serieus nemen'

Zo spraken raadsleden gisteravond over garanties, aansprakelijkheid, een waarborgfonds, een nulmeting, verlaging van de maximaal toegestane aardbevingskracht en benodigd aanvullend onderzoek.

"Want we zijn verplicht om zowel de veiligheid als de beléving van veiligheid voor onze inwoners serieus te nemen", zei Lars Hoedemaker (PAC). "De NAM is geen grootvader die het beste wil voor zijn kleinkinderen, maar een bedrijf gericht op een rinkelende kassa."

Het gaat hier om de plannen van de NAM voor zowel nieuwe oliewinning bij Schoonebeek als de injectie van afvalwater. Het bedrijf wil de sinds 2021 stilgelegde oliewinning weer opstarten. Productiewater dat vrijkomt bij oliewinning, zou weer in de grond gepompt moeten worden.

Weliswaar ligt Schoonebeek in buurgemeente Emmen, maar de ondergrond van het gasveld raakt ook direct de naastgelegen buurtschappen in Coevorden. Bij inwoners leven grote zorgen over onder meer de kans op aardbevingen en bodemdaling.

Hoewel uit adviezen van onderzoeksinstituut TNO en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zou moeten blijken dat afvalwaterinjectie hier op een veilige en verantwoorde manier kan plaatsvinden, geeft dat de raad in Coevorden nog te weinig zekerheid.

'Waar aanvullend onderzoek nodig is, moeten we dat eisen'

Het is dus zaak dat die extra zekerheid nu wordt opgeëist, aldus de raad. "Dit moet dwingender en scherper", zei ook Eddy Heeling (CDA). "En daar waar we vinden dat aanvullend onderzoek nodig is, moeten we dat ook duidelijk eisen."

Marjan Nijenbanning (PvdA): "En kijk ook eens goed naar het lijstje van opmerkingen van stichting Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS). Veel daarvan kunnen we wat mij betreft één op één overnemen."

Zo pleitte inspreker Jenneke Ensink van SAS eerder op de avond voor onder meer beter onderzoek door de NAM naar de kans op bodemdaling, aanvullende studies over de kans op lekkende gasputten en het instellen van 'omgekeerde bewijslast'.

Dat laatste wil zeggen dat wanneer iemand schade heeft aan zijn of haar huis, de NAM moet bewijzen dat die schade niet door de werkzaamheden komt. Zo'n systeem zou inwoners beter moeten beschermen in geval van schade, is het idee.